Каргополь, Архангельская область, , 17:46 — REGNUM В администрацию Каргопольского муниципального округа поступило предложение от местный коммунистов дополнить проектируемый Парк Победы памятником Иосифу Сталину. Чиновники решили устроить по этому вопросу всенародное голосование на странице «Вконтакте».

За день в опросе приняли участие почти 1300 человек, более 70% из них проголосовали против установки монумента, более 25% проект поддержали.

Участники голосования активно выражают позицию по поводу инициативы КПРФ:

«Вы действительно хотите, чтобы фактически на центральной площади нашего города, в котором в тридцатые годы располагалась администрация Каргопольлага и где чтут память невинно репрессированных и погибших здесь, стоял памятник Сталину?»

«Именно в Парке Воинской Славы и должен стоять памятник Сталину. Как бы к нему не относились, его имя неразрывно связано с Великой Победой. Армия без полководца — тело без головы. Безусловно, что рядом должны стоять и бюсты каргопольских героев Великой Отечественной войны»,

— написали пользователи соцсети.

Памятник, который коммунисты предложили установить, был найден в одной из каргопольских деревень. На нем Иосиф Сталин изображен в кителе, с букетом и ребенком на руках.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году члены КПРФ предложили установить бюст Сталина в центре Архангельска, однако идея так и не нашла широкой общественной поддержки.