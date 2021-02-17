Тверь, , 17:40 — REGNUM Новый компьютерный томограф введён в эксплуатацию в Конаковской ЦРБ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Всего для больниц Тверской области в 2020 году было приобретено семь аппаратов КТ.

Аппарат компьютерной томографии Пресс-служба правительства Тверской области

Для установки нового оборудования проведен ремонт кабинета. Пока томограф в Конаковской ЦРБ работает с 08:00 до 14:00, однако прорабатывается возможность круглосуточной работы КТ.

Новый компьютерный томограф установлен также в Ржевской ЦРБ. В настоящее время отремонтирован кабинет, завершается ремонт холла для ожидания, входной группы, после чего КТ будет введен в эксплуатацию. Пока здесь работает два томографа, запуск третьего позволит повысить доступность проведения этого вида диагностики на территории.

Работа по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения, оснащению их медицинским оборудованием в Тверской области в период распространения коронавирусной инфекции усилена. Губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил, что современные средства диагностики и лечения позволяют эффективней бороться с распространением коронавируса, в дальнейшем приобретенная медтехника будет использоваться при оказании плановой медицинской помощи жителям Верхневолжья.

Всего в 2020 году для медицинских учреждений Верхневолжья было приобретено семь кмпьютерных томографов. Помимо Конаковской и Ржевской, новое оборудование было установлено в Калининской, Кимрской, Вышневолоцкой ЦРБ, городской больнице № 6, больнице скорой медицинской помощи. Диагностическое оборудование приобретается не только за счёт бюджетных средств, но за счет благотворительных средств. Так, КТ для Конаковской ЦРБ был закуплен за счёт внебюджетных средств. При поддержке благотворителей в 2021 году в Кимрской центральной районной больнице был введён в эксплуатацию новый 16-срезовый аппарат, а в Калининскую центральную районную клиническую больницу поступил 64-срезовый КТ.