Вашингтон, , 18:30 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 62 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 февраля сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 62 398 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 27 802 865.

Также сообщается, что за это же время в США 1707 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 487 855.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено 52,6 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.

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