Москва, , 17:38 — REGNUM Власти Габона одобрили применение российского препарата «Спутник V» для вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили 17 февраля в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

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"РФПИ объявляет о регистрации вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения Габонской Республики», — говорится в сообщении.

Как уточнили в фонде, регистрация была осуществлена в ускоренном порядке в рамках экстренной процедуры.

В официальном микроблоге «Спутник V» в Twitter сообщается, что Габон НГ стал уже 29й страной в мире и второй африканской страной, одобрившей применение российской вакцины.