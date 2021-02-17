Курган, , 17:31 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 84 новых случая заражения коронавирусом. Из них 26 зарегистрированы в Кургане, сообщает 17 февраля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 85 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 17 февраля выявлено 16 871 случай заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 14 850 человек, скончались 266 пациентов с COVID-19 (на семь человек больше, чем днём ранее).