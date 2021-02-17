Екатеринбург, , 17:12 — REGNUM Дети-сироты в Екатеринбурге получили в своё распоряжение квартиры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

159 сиротам передали ключи от однокомнатных квартир в одном из новых жилищных комплексов на улице Дорожной. Для этих целей власти приобрели жильё общей площадью 5,4 тыс. кв. м в рамках профильной программы.

На возведение квартир потратили 329,4 млн рублей, большая часть из них (265,6 млн рублей) — средства регионального бюджета, ещё 63,8 млн рублей — федеральные деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области призвали сменить подход в сопровождении детей-сирот после их выпуска из интерната.

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