Стокгольм, , 17:34 — REGNUM В настоящее время по крайней мере в шести регионах Швеции наблюдается рост уровня распространения коронавируса. Об этом сообщили журналисты SVT Nyheter, которые ознакомились с объединенным отчетом, представленным администрациями данных ленов.

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Так, в течение 6-й недели в Евлеборге, Йёнчёпинге, Крунуберге, Сёдерманланде, Вестерботтене и Вестерноррланде увеличилось количество положительных результатов тестов на коронавирус по сравнению с 5-й неделей.

Недавняя вспышка коронавируса на заводе по производству аккумуляторов Northvolt в Шеллефтео послужила причиной резко возросшего распространения инфекции в лене Вестерботтен. В регионе также наблюдается значительный рост числа зараженных за счет муниципалитета Люкселе.

В Вестерноррланде снижается число инфицированных постояльцев домов престарелых. Однако коронавирус все больше распространяется среди жителей в возрасте от 20 до 39 лет.

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