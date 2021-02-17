Пермь, , 16:57 — REGNUM Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал инициативу молодёжного движения о разработке регионального закона о поддержке студенческих отрядов. Об итогах работы, планах и поддержке студотрядов речь шла сегодня, 17 февраля, во время встречи главы Прикамья с председателем Пермского регионального отделения Молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» Сергеем Бритвиным и заместителем руководителя отделения молодёжной организации Анастасией Добренко.

По словам Бритвина, сейчас в более половины регионов России уже действуют такие законодательные акты. На основе 20 подобных документов, утвержденных в других субъектах РФ, организация совместно с министерством по туризму и молодежной политике Пермского края подготовила проект закона, который в дальнейшем будет направлен губернатором на рассмотрение депутатов Законодательного собрания.

Дмитрий Махонин отметил, что это очень важная инициатива, поскольку бойцы отрядов вносят большой вклад в развитие региона, особенно это касается организации социальной помощи различным категориям населения.

В планах организовать отдельный Дом для студотрядов. Пока же для координации работы отрядов и подготовки студентов к трудовой практике краевые власти приняли решение выделить для Пермского регионального отделения студенческого движения помещение в отремонтированном цехе Завода Шпагина. «Со временем планируем организовать отдельный Дом для студотрядов. Считаю, самая крупная молодежная организация региона это заслужила», — заявил губернатор.

По словам Сергея Бритвина, в Пермском крае числится 89 студенческих отрядов по шести направлениям. Помимо этого, уже укомплектованы 11 отрядов молодежной патриотической акции «Десант Прикамья», работает волонтерский отряд «Пермские медведи» и три объединения относительно нового для организации направления — трудовых отрядов подростков.

«Во времена моего детства существовали летние лагеря труда и отдыха, в которых школьники получали свой первый трудовой опыт. Считаю, в Пермском крае нужно возрождать трудовую занятостью подростков. Мы будем системно двигаться в сторону возрождения такой практики, чтобы наши дети уже со школьной скамьи приучались к труду, учились работать в команде. Особенно это актуально для ребят из семей, которые находятся в социально опасном положении. В этом есть большая воспитательная составляющая — шефство молодых, но опытных бойцов студотрядов над ребятами будет полезно и тем, и другим», — сказал глава Прикамья.

По словам Анастасии Добренко, это будет также способствовать повышению престижа студенческих отрядов в лице родителей, педагогов и работодателей. «Мы ожидаем, что наши предприятия и организация по-другому взглянут на деятельность студотрядов. Конечно, волонтерство в нашей деятельности играет важную роль, но, прежде всего, мы — движение, которое занимается временным трудоустройством молодых людей», — заметила она.

Сергей Бритвин в свою очередь добавил, что ограничения, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции, не позволили ребятам в 2019 году работать во всех направлениях. Однако, несмотря на это, общая численность занятых молодых людей составила 2369 человек. В разных отраслях работал 71 отряд активных студентов.

Напомним, 17 февраля, начиная с 2016 года, является официальным праздником Российских студенческих отрядов. Сегодня молодежное движение объединяют более 250 тыс. человек из 74 регионов страны. Это юноши и девушки, желающие поработать во время своих каникул. В составе отрядов работают студенты вузов, колледжей и техникумов.