Стокгольм, , 17:35 — REGNUM Сегодня, 17 февраля, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен провел встречу с медиками и представителями региональных властей, отвечающих за вакцинацию населения от COVID-19. О результатах совещания сообщила газета Aftonbladet.

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В ходе общения премьер-министр Лёвен подчеркнул, что целевые показатели кампании по иммунизации населения Швеции сохраняются, однако процесс вакцинации может занять больше времени, чем ожидалось.

«Мы должны это открыто признавать», — заявил Лёвен.

В беседе также участвовала министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен.

«Если мы получим обещанные поставки, у нас будут условия для достижения целевых показателей», — заявила министр.

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