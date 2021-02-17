Симферополь, , 16:43 — REGNUM День студенческих отрядов, который празднуется 17 февраля, в Крыму отметили подведением итогов работы и награждение лучших участников, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Также в Симферополе организован торжественный концерт, приуроченный к празднику, который транслируется в соцсетях.

Итоги работы студенческих отрядов Крыма, а также планы развития на 2021 году и подготовка к юбилейным мероприятиям, приуроченным к 55-летию движения студотрядов в Крыму, были подведены на онлайн-пресс-конференции 16 февраля.

«Для нас важно подчеркнуть преемственность поколений между ветеранами крымского областного студенческого строительного отряда, который функционировал с 1966 года; показать то, что в 2014 году именно ветераны обратились к председателю Госсовета РК Владимиру Константинову с инициативой возрождения направления», — отметил на пресс-конференции руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Владимир Кайданский, подчеркнув, что для Крымских студотрядов 2021 год станет юбилейным.

Также 16 февраля состоялось награждение участников добровольческой акции «Снежный десант РСО» в Крыму, награды вручил председатель государственного комитета молодежной политики Республики Крым Сергей Селимов.

Участники студенческих отрядов в Крыму сегодня работают не только непосредственно в строительной отрасли, но и в других сферах. Так, около 100 студентов работают в отеле «Мрия Резорт & Спа» — официантами, помощниками повара, стюардами, мойщиками посуды, горничными и уборщиками. Студенческие отряды Республики Крым выходят на улицы крымских городов, чтобы помочь коммунальщикам ликвидировать последствия снегопадов. Так, 14 февраля в акции «Снежный десант» приняли участие десятки крымских студентов. Также участники крымских студотрядов работают в детских лагерях.