Москва, , 16:43 — REGNUM Официальный представитель автопроизводителя MAN на российском рынке ООО «МАН Трак энд Бас Рус» согласовал программу мероприятий по предотвращению причинения вреда, связанного с обращением автобусов MAN Lion’s Coach. Об этом сообщает 17 февраля пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, производитель отзывает 107 автобусов, реализованных в период с октября 2015 года по декабрь 2020 года.

Сообщается, что в ходе внеплановой проверки Росстандарта в автобусах MAN Lion’s Coach были выявлены несоответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» в отношении расстояния между сидениями, а также указания массы багажа на информационной табличке.

На всех отзываемых транспортных средствах расстояние между креслами будет проверено на предмет соответствия регламенту и, при необходимости, осуществлена их регулировка. Также будет уточнена информация по допустимому весу багажа на информационной табличке в салоне автобуса.