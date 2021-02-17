Салехард, 17 февраля 2021, 16:43 — REGNUM На Ямале за сутки выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 17 февраля сообщает региональный оперативный штаб.
Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 53 случая.
Основные очаги заражения на 17 февраля в ЯНАО: Салехард — 3 случая; Пуровский район — 7; Муравленко — 5; Новый Уренгой — 14.
Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 17 февраля 36 620 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 34 192 человека, 393 пациента с COVID-19 скончались.