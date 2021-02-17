Архангельск, , 16:41 — REGNUM В Архангельске сильные морозы внесли коррективы в расписание общественного транспорта. Сегодня, 17 февраля, количество рейсов было сокращено до 85%. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

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«Автобусы в ночное время прогреваются и выезжают на линию на бензине, далее переключаются на газ. А по технологии заправка газом не производится при температуре окружающего воздуха ниже минус 30 градусов. Перевозчики вынуждены переводить автобусы на бензин, запасы которого ограничены», — пояснили в городской администрации.

Горожанам чиновники рекомендуют в период сильных морозов оставаться дома.

По данным синоптиков, в Архангельске сохраняется морозная погода. Температура воздуха колеблется от — 27 до — 30 градусов.