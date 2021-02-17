Волгоград, , 16:56 — REGNUM Масштабные мероприятия будут сопровождать 80-летие Сталинградской Победы весь 2023 год в Волгоградской области. Подготовку юбилейный событий 17 февраля губернатор Андрей Бочаров обсудил с активом ветеранских организаций, сообщает пресс-служба администрации региона.

Итогом юбилейных торжеств должны стать различные праздничные мероприятия, проведение Всероссийского ветеранского форума, создание Центра международного сотрудничества, увековечение памяти известных земляков и формирование отдельной программы по приведению в порядок мемориалов героям Великой Отечественной войны. При этом программа в честь 80-летия победы в Сталинградской битве не должна завершиться 2 февраля 2023 года.

«Необходимо — и именно так мы и делали раньше — запланировать мероприятия на весь юбилейный год. А итогом должно стать проведение ярких, запоминающихся событий, создание инфраструктурных, социальных и других объектов, новых центров общественного притяжения, повышение качества жизни людей», — подчеркнул губернатор.

До 1 июня 2021 года будет проработана и сформирована структура оргкомитета юбилея Сталинградской Победы, утверждены рабочие группы по всем направлениям, план и программа действий с конкретными сроками и ответственными исполнителями.