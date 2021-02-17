Калуга, , 18:02 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 141 человека за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 17 февраля. Днём ранее, 16 февраля, в регионе было зарегистрировано 142 случая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 28 тыс. 473 человек, 2077 человек находятся на лечении, 26 тыс. 156 человек выздоровели, 240 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (407), в Обнинске (202), Боровском (120) и Кировском (112) районах.

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