Москва, 17 февраля 2021, 16:36 — REGNUM В Москве прошли похороны бывшего генерального директора ГБУ «Москонцерт», заслуженного работника культуры РФ Александра Беленького.
Церемония прощания состоялась на Рябиновой улице в зале Троекуровского кладбища. Проститься с руководителем Москонцерта пришли известные деятели культуры, а также представители мэрии Москвы.
Заслуженного работника культуры похоронили на Троекуровском кладбище.
Александр Беленький ушёл из жизни 13 февраля в возрасте 75 лет. Он проработал в «Москонцерте» 56 лет.