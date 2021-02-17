Москва, , 16:36 — REGNUM В Москве прошли похороны бывшего генерального директора ГБУ «Москонцерт», заслуженного работника культуры РФ Александра Беленького.

Церемония прощания состоялась на Рябиновой улице в зале Троекуровского кладбища. Проститься с руководителем Москонцерта пришли известные деятели культуры, а также представители мэрии Москвы.

Заслуженного работника культуры похоронили на Троекуровском кладбище.

Александр Беленький ушёл из жизни 13 февраля в возрасте 75 лет. Он проработал в «Москонцерте» 56 лет.