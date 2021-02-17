Москва, , 16:31 — REGNUM Граждан России, призывающих иностранные государства ввести антироссийские санкции, необходимо лишать гражданства. Такую идею в интервью телеканалу «Россия 24» высказал кинорежиссёр Никита Михалков.

«Я совершенно убежден, что можно вводить, возвращать статью о лишении гражданства. Не для того, чтобы побить инакомыслие, не для того, чтобы наказать людей, которые выходят и протестуют против беззакония, чиновничества, коррупции так далее», — сказал Михалков.

По его словам, коррупция в России «есть, с ней надо бороться, но не разрушением страны»: «А когда за этим стоит, допустим, обращение к западным странам о введении санкций против твоей страны — это повод, чтобы сказать: «Мой дорогой…».

Михалков считает, что пункт о лишении гражданства за такой проступок «надо прописать, чтобы не было злоупотреблений»: «Мы тем самым избежим тюрем, лагерей и постоянного смердения <…> в пространство страны».