Киев, , 16:35 — REGNUM Российской вакцине от коронавируса «Спутник V» доверяют 9% жителей Украины. Об этом сообщила 17 февраля социологическая компания Research & Branding Group.

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По данным социологов, наибольшим доверием жителей Украины пользуется вакцина американской компании Pfizer — 23%, далее идёт шведско-британская вакцина от компании AstraZeneca — 16%, на третьем месте — препарат от американской компании Moderna — 12%. Российская вакцина «Спутник V» заняла четвёртое место с показателем 9%.

Отметим, что китайской вакцине от компании Sinovac Biotech доверяет всего 1% опрошенных, хотя правительство Украины планирует купить почти 2 млн доз этого препарата.

Опрос проводился с 20 января по 1 февраля 2021 года. Всего было опрошено 1802 совершеннолетних жителя подконтрольной Украине территории.

Напомним, ранее глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев допустил возможность отставки министра здравоохранения Украины, если вакцинация в стране не начнётся в ближайшее время.

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