Вашингтон, , 16:24 — REGNUM В США за прошедшие сутки зафиксировано более чем 62 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 17 февраля Университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику эпидемии в стране.

За сутки в США выявлено 62 398 новых случаев заражения. С их учетом общее число случаев заражения коронавирусом в США достигло 27 757 505.

За тот же период в США скончались 1756 пациентов с диагнозом COVID-19.

Всего с начала пандемии в США от последствий заражения коронавирусом умерли 488 100 человек.

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