Санкт-Петербург, , 16:32 — REGNUM Жителей Ленинградской области 18 февраля ждет очень холодная ночь, в некоторых районах региона температура воздуха опустится до минус 35 градусов. Об этом 17 февраля сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Деревянный дом в Ленобласти Дарья Драй © ИА REGNUM

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Это будет самая холодная ночь с начала зимы. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», на территории Ленобласти температура воздуха ночью составит −24…−29 градусов, местами −30…−35 градусов, днем −13…−18 градусов.

Что касается прогноза на 19 февраля, то в этот день ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. Ветер юго-западный, южный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −15…−20градусов, на востоке при прояснении до минус 25 градусов, днем −9…−14градусов.

Такая же погода прогнозируется и 20 февраля. Помимо резких перепадов температур ночью — от минус 23 градусов до −7…−12 градусов днем, в этот день ожидается усиление ветра до 5−10 м/с.

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