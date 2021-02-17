Камышинский район, Волгоградская область, , 16:21 — REGNUM Запрещённые предметы изъяли сотрудники исправительной колонии №24 под Камышином Волгоградской области. В нескольких жестяных банках консервов были спрятаны сотовые телефоны, сообщили ИА REGNUM 17 февраля в пресс-службе УФСИН по региону.

Передачу пытался доставить в колонию житель Камышина. В жестяные банки заводского изготовления вложили четыре сотовых телефона, смарт-часы, три сим-карты и три USB-провода. До получателя «консервы» не дошли.

В отношении мужчины составлен административный материал. Ему предстоит заплатить крупный штраф.