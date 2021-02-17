Ирвайн, США, , 16:18 — REGNUM В сети появился первый тизер-трейлер нового дополнения для карточной игры Hearthstone. Его опубликовали 16 февраля на официальном YouTube-канале проекта.

В ролике разработчики показали представительницу Орды (одна из двух центральных игровых фракций в World of Warcraft) в окружении множества враждебных свинобразов. Вероятно, полноценный анонс дополнения состоится на выставке Blizzcon 2021.

Напомним, в 2021 традиционная выставка Blizzcon впервые пройдёт в онлайн-формате. Она начнётся уже 20 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Steam выйдет необычная тактическая игра про криптовалюту