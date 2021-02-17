Астрахань, , 16:14 — REGNUM В Астраханской области 17 февраля подтверждено 130 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 27 тыс. 138 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 485 человек.

Выздоровели 17 тыс. 552 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 531 человек скончался.

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