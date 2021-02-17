Омск, , 16:05 — REGNUM Жителей Омска предупредили о непогоде — штормовом ветре и снеге.

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Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём 18 февраля c сохранением ночью 19 февраля в Омской области ожидается снег, местами сильный.

В отдельных районах прогнозируется метель, порывы ветра 14−19 м/с. На дорогах — снежные заносы.

Как сообщало ИА REGNUM, последствия сильного снегопада ликвидируют 17 февраля в Красноярске.

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