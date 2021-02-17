Санкт-Петербург, , 16:16 — REGNUM Газпром приступил к выполнению новой пятилетки по газификации российских регионов. В 2021 году корпорация планирует потратить на эти цели в два раза больше средств, чем в прошлом году — 128 млрд рублей. Об этом 17 февраля сообщил генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Густова, несмотря на то, что 2020 год был сложным из-за пандемии «Газпром» направил на развитие газоснабжения и газификацию регионов России рекордную сумму — 56 млрд рублей. Был построен 141 газопровод общей протяженность 2,2 тыс. км, газифицировано более 200 населенных пунктов.

«К началу 2021 года можно констатировать, что в 11 регионах Российской Федерации полностью технически достигнут уровень газификации. То есть мы считаем, что в этих 11 субъектах газификация закончена», — отметил Густов.

В наступившем году «Газпром» приступает к выполнению новой пятилетки газификации. До 2025 года компанией запланированы инвестиции на сумму 526,1 млрд рублей, из которых 128 млрд рублей будут направлены на газификацию уже в 2021 году.

«Если сравнивать с цифрами 2020 года, это будет больше чем в два раза, — отметил Сергей Густов. — Мы должны в 2021 году в стране построить более двух тысяч газопроводов. Будут газифицированы 323 населенных пункта, 65,5 тысяч домовладений, подготовлены к приему газа и газифицированы более 190 котельных».

Таким образом, чтобы выполнить план-пятилетку, «Газпром» должен каждый день подключать как минимум два населенных пункта. По словам Густова, компании удалось достичь такого темпа и сбавлять его она не собирается.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликована онлайн-карта газификации регионов России