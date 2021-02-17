Москва, 17 февраля 2021, 16:02 — REGNUM Минздрав РФ одобрил третью фазу испытаний российской вакцины «Спутник Лайт». Об этом говорится в реестре разрешений на проведение клинических исследований.
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«№01 — Sputnik-Light-2021 «Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое международное многоцентровое клиническое исследование III фазы по оценке эффективности, иммуногенности и безопасности векторной вакцины «Спутник Лайт» в параллельных группах в профилактике инфекции, вызываемой SARS-СoV-2», — говорится в сообщении реестра.
Отмечается также, что завершение III фазы запланировано на 28 января 2022 года.