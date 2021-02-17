Джакарта, , 16:00 — REGNUM По состоянию на 17 февраля 2021 года первую дозу вакцины от COVID-19 в Индонезии получили 1 149 939 медицинских работников, сообщает Antara.

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Эта цифра увеличилась после того, как за сутки 28 976 медицинских работников получили прививку от COVID-19.

Известно, что из 1 149 939 медицинских работников в Индонезии вторую дозу вакцины получили 597 328 человек.

Правительство Индонезии планирует провести вакцинацию 1 468 764 медицинских работников в стране.

Напомним, на первом этапе массовой вакцинации в Индонезии прививку получили медицинские работники. На втором этапе вакцину получат государственные служащие.

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