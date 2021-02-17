Екатеринбург, , 16:25 — REGNUM Компания «Феникс-Логистика» не владеет информацией о том, что с ней не продлят контракт на аутсорсинг скорой помощи Екатеринбурга. Об этом в фирме сообщили журналистам.

Ранее в местных СМИ предположили, что c фирмой откажутся продолжать работу. Нынешний контракт истекает 31 марта 2021 года.

Представитель «Феникс-Логистики» сообщил порталу «Е1», что в организации не располагают такими сведениями. «Можем сказать, что в настоящее время работа ведется в штатном режиме», — заявили в фирме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее работники екатеринбургской скорой помощи на аутсорсинге жаловались на отсутствие выплат за работу с больными COVID-19.

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