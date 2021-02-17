Уфа, , 15:59 — REGNUM Вице-президент Федерации спортивной гимнастики России, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина прибыла с рабочим визитом в Башкирию. Об этом 17 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, Хоркина прибыла в Башкирию для того, чтобы ознакомиться со строительством нового Центра спортивной гимнастики, а также заострить внимание на важных специфических моментах, которые очень значимы в этом виде спорта.

«Для нас очень важно, чтобы наши детишки занимались в подготовленных залах, оснащенных всем необходимым, попадали в сборную России по спортивной гимнастике. И чтобы не пришлось доделывать специальные приспособления после сдачи объекта. В этом сложном виде спорте устройство залов имеет большое значение», — сообщил Хабиров.

Он также отметил, что серьёзных замечаний от Хоркиной не поступило: она дала строителям ценные рекомендации. Все ее пожелания и поправки будут обязательно учтены, заверил глава республики.

«Наша задача — сделать всё, чтобы здесь были созданы все условия для того, чтобы у нас зажигались новые звездочки большого спорта. Чтобы они попадали в сборную России, выступали на чемпионатах страны и готовились к будущим Олимпийским играм!», — сообщил он.

Хабиров заявил, что в новом центре будут тренироваться дети с 4-летнего возраста. Здесь будут оборудованы три зала (зал хореографии и два гимнастических зала). Для размещения спортсменов также предусмотрены и гостиничные места.

«Ждём Светлану Васильевну на открытии объекта, наши строители обещали сдать его раньше срока — уже к 1 ноября текущего года», — сообщил он.

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