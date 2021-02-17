Уфа, 17 февраля 2021, 15:59 — REGNUM Вице-президент Федерации спортивной гимнастики России, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина прибыла с рабочим визитом в Башкирию. Об этом 17 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.
По его словам, Хоркина прибыла в Башкирию для того, чтобы ознакомиться со строительством нового Центра спортивной гимнастики, а также заострить внимание на важных специфических моментах, которые очень значимы в этом виде спорта.
Он также отметил, что серьёзных замечаний от Хоркиной не поступило: она дала строителям ценные рекомендации. Все ее пожелания и поправки будут обязательно учтены, заверил глава республики.
Хабиров заявил, что в новом центре будут тренироваться дети с 4-летнего возраста. Здесь будут оборудованы три зала (зал хореографии и два гимнастических зала). Для размещения спортсменов также предусмотрены и гостиничные места.
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