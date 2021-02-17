Сыктывкар, , 15:56 — REGNUM За последние сутки в Коми выявили 83 случая COVID-19. Лидерство по суточному приросту сохраняют Сыктывкар и Ухта.

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Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, в столице республики зарегистрировано 36 случаев, в Ухте — 17. Под медицинским наблюдением находятся 4077 человек.

За последние сутки в Коми скончались два ковид-пациента, всего с начала пандемии — 735.