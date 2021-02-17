Улан-Батор, , 15:50 — REGNUM В Монголии уменьшили срок изоляции прибывших из зарубежных стран монгольских граждан. Теперь длительность зависит от эпидемиологической ситуаций стран, откуда возвращаются люди, сообщил пресс-служба правительства Монголии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

Ранее для жителей Монголии, вернувшихся из зарубежных стран, срок изоляции составлял 21 день в обсервации, теперь прибывшие будут находиться в изоляции 10−14 дней.

Решение принято государственной чрезвычайной комиссией.

«Инкубационный период заражения коронавирусом составляет 14 дней. Но мы организуем изоляцию прибывших из-за границы граждан по нескольким категориям. Если гражданин Монголии привился в зарубежной стране, мы проверяем наличие сертификата о вакцинации от коронавируса. Граждане, у которых имеется сертификат о вакцинации, будут изолироваться 7 дней», — заявил представитель Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний.

Напомним, Монголия закрыла границы 27 января 2020 года и начала организовывать вывозные авиарейсы, а также доставку граждан через погранпункты Кяхта-Алтанбулаг и Эрлянь-Замын Ууд. Все граждане, прибывшие в Монголию из-за рубежа, обязаны проходить карантин в изоляторе. Минимальная оплата за один день проживания в обсервации составляет 50 тысяч тугриков.