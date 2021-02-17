Тамбов, 17 февраля 2021, 15:49 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 17 февраля.
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Всего в регионе скончались 316 человек.
Выписаны после выздоровления были 22 тыс. 799 пациентов, в том числе 252 человека — за последние сутки.
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