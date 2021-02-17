Тамбов, , 15:47 — REGNUM В Тамбовской области 17 февраля подтверждено 127 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на два меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области были зарегистрированы 24 тыс. 904 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 22 тыс. 799 пациентов, в том числе 252 человека — за последние сутки. За весь период скончались 316 человек.

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