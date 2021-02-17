Ростов-на-Дону, , 15:45 — REGNUM По неизвестным пока причинам на Ростовском ипподроме закрыли тотализатор. Об этом сообщили активисты «Инициативной группа конников Дона».

«Тотализатора на ростовском ипподроме больше не будет. Это принципиальная позиция собственника. В Ростове всегда была играющая публика, которая составляла львиную долю всех посетителей ипподрома. Теперь сделать ставку на ростовском ипподроме стало невозможно»,— цитирует общественников «Блокнот Ростов».

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году обеспокоенные закрытием Ростовского ипподрома коневладельцы обратились к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой спасти участок для конских скачек и бегов. Руководство арены в период пандемии и действия коронавирусных ограничений повысило арендную плату, которая оказалась едва по силам коневладельцам.

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