Москва, , 15:45 — REGNUM В Таиланд 24 февраля поступит первая партия вакцины от коронавируса. Страна получит препараты из Китая, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Первые 200 тысяч доз китайской вакцины уже отгружены в Таиланд. Планируется, что массовая вакцинация от COVID-19 начнётся в марте.

При этом отмечается, что регионы и города, зависящие от туризма, например, Паттайя и Пхукет получат вакцину в приоритетном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, раннее курортные регионы Таиланда заявили, что готовы приобрести вакцину за свой счет, чтобы как можно быстрее вернуть туристов и не терпеть убытки.

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