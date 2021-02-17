Обнинск, Калужская область, , 16:07 — REGNUM Сегодня, 17 февраля в Обнинске Калужской области впервые на маршрут № 3 вышел брендированный пассажирский автобус с символикой 65-летия города. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска.

В Обнинске вышел на линию пассажирский брендированный автобус/ Admobninsk.ru

Автобусный маршрут № 3 играет важную роль, так как связывает практически весь город. В январе 2021 года состоялся конкурс по выбору пассажироперевозчика на данном маршруте. Победителем стало муниципальное предприятие «ОПАТП».

Все автобусы маршрута №3 оборудованы для маломобильных граждан. Рейсы на них осуществляются регулярно, в соответствии с расписанием. глава администрации города Татьяна Леонова осмотрела брендированный автобус и проехала в нём пару остановок.

«Яркое оформление автобуса посвящено 65-летию Обнинска. Эта символика важна для нас. Хочется, чтобы юбилейный год запомнился всем горожанам», — сказала Татьяна Леонова.

Читайте ранее в этом сюжете: В Обнинске на городские маршруты вышли новые автобусы для перевозки пассажиров (Калужская область)