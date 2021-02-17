Москва, , 15:36 — REGNUM Спад пандемии коронавируса до минимального числа выявленных случаев заражения возможен к лету 2021 года. Об этом «Интерфаксу» заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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«Есть вероятность, что ближе к лету достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня», — сказала Пшеничная.

При этом она не исключила, что после текущего спада в числе выявленных случаев заражения коронавирусом, а именно — в начале весны, «заболеваемость [COVID-19] может снова немного вырасти». Специалист подчеркнула, что такая тенденция характерна для сезонных инфекций, «более активно распространяющихся в условиях высокой влажности и невысокой плюсовой температуры».

Пшеничная отметила, что коронавирус может стать сезонной инфекцией, однако весенний рост вряд ли достигнет цифр, которые наблюдались осенью 2020 года.