Санкт-Петербург, , 15:42 — REGNUM В Санкт-Петербург поступила новая партия вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») в количестве 48 400 комплектов из двух доз. В отличие от первых поставок, где препарат был расфасован во флаконы на пять инъекций, новая поставка сделана в ампулах на один укол.

Вакцина «Спутник V» в ампулах (фото со страницы главы комздрава Петербурга в соцсети) Vk.com/lisovets_d

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В каждой ампуле содержится одна доза, в блистере — по пять ампул. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 329 942 комплекта, развезено по поликлиникам 280 592 комплектов.

В настоящий момент в городе на Неве всего работают 123 пункта вакцинации: 104 городских, два федеральных, 17 частных пунктов. Кроме того, работают три выездные прививочные бригады.

Всего в городе на 17 февраля привито 178 247 человек, из них 42 424 полностью закончили цикл вакцинации.

За вторник, 16 февраля, было выполнено рекордное количество вакцинаций — 13 586. Из них первично привито 9502 человека, вторично — 4084 человека.

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