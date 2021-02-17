Екатеринбург, , 15:38 — REGNUM Екатеринбургская служба скорой медицинской помощи может отказаться от услуг компании-аутсорсера. Об этом сообщают журналисты.

По информации портала «Е1», решено не продлевать контракт с частной компанией «Феникс-Логистика». С водителями уже договариваются о переходе в штат.

Причиной изменений называют «слишком высокие цены на услуги».

Как сообщало ИА REGNUM, работа «Феникс-Логистики» в Екатеринбурге ознаменовалось чередой скандалов. После перехода на аутсорсинг некоторые из водителей совсем ушли со скорой помощи. А часть работников жаловалась на то, что якобы не могла получить выплаты за работу с больными COVID-19.

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