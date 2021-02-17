Сеул, , 15:50 — REGNUM 17 февраля в медицинские учреждения Южной Кореи начались поставки терапевтического препарата компании Celltrion на основе антител. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По данным источников, препарат будет поставлен в 156 медицинских учреждений, в которых лечат пациентов с COVID-19.

Известно, что препарат будут вводить пациентам, которым не требуется кислородная терапия (в течение семи дней с момента появления симптомов COVID-19), а также пациентам в возрасте старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями, и пациентам с пневмонией, выявленной по результатам рентгенографии или компьютерной томографии.

Напомним, что в начале февраля Корейское управление по контролю и качества продуктов и лекарств одобрило первый отечественный препарат для лечения COVID-19.

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