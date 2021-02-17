Брюссель, , 15:24 — REGNUM Еврокомиссия приняла план действий по биологической защите Евросоюза, целью которого является раннее выявление новых типов коронавируса. Об этом 17 февраля заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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"Чтобы оставаться впереди волны инфекций, мы запускаем сегодня Европейский план действий по биологической защите под названием HERA Incubator», — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

Она добавила, что новые варианты коронавируса быстро распространяются, и «ЕС должен адаптировать ответ на них еще быстрее».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года учёные сообщили об обнаруженной в Великобритании новой разновидности коронавируса.

Как заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро, «британский» штамм распространяется быстрее, однако при этом не является более опасным. На сегодняшний день такой штамм выявлен уже в десятках стран Европы, в том числе и в России.

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