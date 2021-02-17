Новокузнецк, Кемеровская область, , 15:24 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поддержал инициативу жителей Новокузнецка и экологов об увеличении площади лесозащитной зоны города. «Зелёный пояс» вырастет ещё на 6,1 тыс. гектаров. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Общая площадь «зеленого пояса» вокруг города составит 13,5 тыс. гектаров."Дорожную карту» по расширению существующих границ лесопарковых зелёных поясов разработают до 2 марта 2021 года. Рассматривается возможность увеличения «зеленого пояса» и вокруг Кемеровского городского округа.