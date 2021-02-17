Брянск, , 15:26 — REGNUM Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении адвоката Адвокатской палаты Брянской области. Женщина убедила клиента, что за небольшие деньги сможет повлиять на решение следователя, сообщили ИА REGNUM 17 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Адвокат в сентябре 2020 года на стадии предварительного следствия уговорила свою подзащитную перевести ей 15 тысяч рублей. Деньги якобы должны были стать взяткой для следователя, который смягчил бы последующее уголовное наказание клиента. Мошенничество выявили сотрудники регионального УФСБ.

Подозреваемой назначена подписка о невыезде и надлежащем поведении. За преступную схему она может лишиться свободы на срок до пяти лет.