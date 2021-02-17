Москва, , 15:14 — REGNUM Переболевшие COVID-19 в бессимптомной форме в случае повторного заболевания могут переносить его тяжелее. Об этом сообщил врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

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«Люди, которые переболели в лёгкой бессимптомной форме полгода-год назад, начинают болеть повторно, соответственно, это уже не бессимптомная форма, а более тяжёлая», — сказал он в эфире телеканала «Москва 24».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля врач и телеведущий Александр Мясников написал в своем Telegram-канале, что снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в России представляет собой «лишь временное отступление» и «всплески КОВИД еще будут».

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