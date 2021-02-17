Москва, , 15:15 — REGNUM Защита бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, признанного виновным в растрате средств ПАО «Роснефть», пока не знает будет ли обжаловать приговор суда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал адвокат осуждённого.

Сам Ишаев заявил, что своей вины не признает.

«Моя совести чиста», — сказал Ишаев, однако уточнил, что вопрос обжалования приговора будет решаться потом вместе с адвокатами.

Что касается второго фигуранта дела Геннадия Кондратова, то его адвокат сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что приговор суда ими обжалован не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, Ишаев признан виновным в растрате в период его пребывания на посту вице-президента ПАО «Роснефть». Как установил суд, в период с 2014 по 2019 год он обеспечил заключение договоров по завышенной цене с подконтрольной ему фирмой об аренде офисного помещения, которое использовалось в качестве представительства госкомпании в Хабаровском крае. Директором местного отделения Роснефти был Геннадий Кондратов, который во время заседания суда 8 декабря признал свою вину.

Ранее во время прения сторон обвинение запросило для Ишаева семь лет колонии общего режима и штраф 900 тыс. рублей, а для Кондратова — четыре года и штраф в полмиллиона рублей.

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