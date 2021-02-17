Санкт-Петербург, , 15:24 — REGNUM Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга запретил к распространению на территории РФ еще четыре аниме, которые пользовались популярностью у молодых зрителей на одном из тематических сайтов. Об этом 17 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Аниме «Князь Тьмы и Герой», «Князь Тьмы с задней парты», «Клинок Маню» и «Натюрморт в серых тонах» теперь не должно быть в свободном доступе.

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Напомним, что это не первое решение петербургских судов о вредоносности и запрете аниме. Так ранее районные суды Санкт-Петербурга признали запрещенными к распространению на территории России аниме «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь», «Ложные выводы», «Игра Дарвина» и «Сладкая жизнь» и другие

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