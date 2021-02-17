Тюмень, , 15:11 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 98 случая заражения коронавирусом. Об этом 17 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 93 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 17 февраля коронавирусом заразились 30 329 человек. Выздоровел 28 501 человек, скончались 268 пациентов с COVID-19 (на два человека больше, чем днём ранее).