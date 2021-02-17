Владимир, 17 февраля 2021, 15:06 — REGNUM Во Владимирской области 17 февраля подтверждено 137 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего в области были зарегистрированы 25 тыс. 969 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 23 тыс. 3 пациента, в том числе 142 человека — за последние сутки.
За весь период скончались 793 человека.
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