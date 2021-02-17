Курск, 17 февраля 2021, 15:01 — REGNUM В Курской области по состоянию на 17 февраля зарегистрировано 422 летальных случая среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
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За последние сутки подтверждена одна смерть от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.
Выписаны после выздоровления были 25 тыс. 815 пациентов, в том числе 152 — за последние сутки.
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