Курск, , 14:58 — REGNUM В Курской области 17 февраля зарегистрировано 154 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на четыре меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 29 тыс. 129 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 25 тыс. 815 пациентов, в том числе 152 — за последние сутки. Скончались 422 человека.

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